Cumhurbaşkanlığı'ndan Akıncı'ya sert tepki!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın The Guardian'a yaptığı skandal açıklamalara sert tepki gösterdi.



'TÜRKİYE İÇİN KULLANILAN İFADELERİ ŞİDDETLE KINIYORUM'



Oktay, Twitetr hesabından yaptığı açıklamada, 'Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir. Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu açıklamalar oturduğu makama yakışmayacak ifadelerdir. Her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum' ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN: TÜRK MİLLETİ AKINCI'YA HADDİNİ BİLDİRECEK

Öte yandan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı yazılı açıklamayla, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.



Altun, açıklamasında şunları kaydetti:



'TÜRK MİLLETİ, MUSTAFA AKINCI'YA HADDİNİ BİLDİRECEK'



'Türk olmayan muhatapları karşısında misafirliğe gidince şımarıklık yapmaya başlayan çocuklar gibi davranan bu zatın, Kıbrıs Türkü'nün ve kahraman askerlerimizin canları pahasına korudukları o koltukta oturmayı hak etmediği ortadadır. Kimsenin bir karış toprağında gözü olmayan Türkiye Cumhuriyeti, ne yüzlerce yıllık Türk vatanı olan Kıbrıs'ın, ne de Mavi Vatan'ın kimseye peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyecektir. Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek, bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir'



'AKINCI'NIN AÇIKLAMALARI KABUL EDİLEBİLİR CİNSTEN DEĞİL'



AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, 'Sayın Akıncı'nın The Guardian gazetesinde yer alan açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilebilir cinsten değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin her bakımdan uzantısıdır'