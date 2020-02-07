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Çete kuran kızlar hakkında karar verildi!

Denizli’de 2 çocuğu sokak ortasında tekme ve yumruklarla döven ve gözaltına alınan 3 genç kız, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3. Sayfa / 07 Şubat 2020 Cuma 21:14
Çete kuran kızlar hakkında karar verildi!
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Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz hafta 12 yaşındaki S.S. isimli ortaokul 8. sınıf öğrencisi, oyun parkında tanımadığı 3 genç kız tarafından sebepsiz yere dayak yediğini öne sürerek babası F.S.’ye olayı anlattı. Bunun üzerine F.S., kızını da yanına alarak darp raporu alıp karakola giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından baba kızını döven şahısların A.C., N.C. ve A.K. olduğunu öğrendi. Bugün haberin geniş bir kesimde yer almasının ardından görüntülerdeki kılar gözaltına alındı. Bir şüpheli ifadesinin ardından serbest kalırken, iki şüpheli adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak : İHA

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Genç KızAdli KontrolPamukkaleDayak

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