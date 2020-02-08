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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Güncel / 08 Şubat 2020 Cumartesi 10:38
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde intikal sırasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 askerin yaralandığı belirtildi.

Hastaneye sevk edilen yararlı askerlerden birinin, müdahaleye rağmen şehit olduğu kaydedilen açıklamada, 'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dileriz.' ifadesi kullanıldı.

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