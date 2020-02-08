USD (Alış - Satış) : 5,98 - 5,99 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

Akın Öztürk'ün en yakınıydı tutuklandı

FETÖ’nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün FETÖ’den gözaltına alınan emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 08 Şubat 2020 Cumartesi 14:50
Akın Öztürk'ün en yakınıydı tutuklandı
Video için tıklayın

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten ve bu kapsamda hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. hakkında FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltı kararı verilmişti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Şubat'ta düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınmıştı. Mehmet Serdar Ö.'nün, daha önce FETÖ'den gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen bir kişinin ifadesinde isminin geçmesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mehmet Serdar Ö.'nün tutuklanmasına karar verdi.



Kaynak : İHA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Hapis CezasıCumhuriyetTerörle MücadeleHava Kuvvetleri Komutanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı