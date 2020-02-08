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500 bin TL ödülle aranıyordu

İçişleri Bakanlığı, 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu Bager kod adlı Ömer Oran'ın etksiz hale getirildiğini açıkladı

Güncel / 08 Şubat 2020 Cumartesi 11:12
500 bin TL ödülle aranıyordu

İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında;* Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Terör Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu Bager kod adlı Ömer Oran silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

İçişleri Bakanlığıİl Emniyet MüdürlüğüJandarma

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