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Sözleri çarpıtılan Erbaş'tan tepki!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı bir konuşmasının yarısının kesilerek çarpıtıldığını belirterek, "Halbuki diyorum ki: İslam bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır" dedi.

Eğitim / 07 Şubat 2020 Cuma 18:46
Sözleri çarpıtılan Erbaş'tan tepki!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Erbaş, İslam dininin fetih anlayışını anlattığını konuşmasında, “İslam’ın fetihleri, kalpleri fethederek olmuştur ve İslam böyle yaşamıştır. Benim Hıristiyanlık diye bir kitabım var. Diyanet İşleri Başkanı olduğumda çok tenkit edildim, ‘Hıristiyanlık diye kitap yazmış’ dediler. Kitabı okumayan, içinde ne olduğunu bilmeyen tenkit eder. Daha ilk sayfasında diyorum ki, İslam’ın ve Müslümanlığın kılıçla yayıldığına dair iddiaları yanlıştır. Kendi medeniyetlerine baksınlar. Hristiyanlık 313 yılına kadar Roma İmparatorlu tarafından baskı altına alınmış, niye Hristiyan oldunuz diye insanlar öldürülmüş. 313’ten sonra da Milano Fermanı ile artık Hristiyanlara özgürlük tanınmıştır. Hristiyanlık Roma İmparatorluğu’nun resmi dini olmuştur. Diyorum ki orada, 380’den sonra da, ‘Niye Hristiyan olmayan insanları öldürmeye başlamışlardır’. Din savaşları nasıl olmuştur? Batı’yı din savaşları, mezhep savaşları kan ve gözyaşına sürüklediyse aynı acıyı bugün İslam dünyasına yaşatmaya çalışıyorlar. O gün de bundan kazanç sağlayanlar vardı, ne kadar çok kılıç yapıp satarlarsa o kadar kardayız diye kılıç üreticileri vardı. Bugün de İslam dünyasında ne kadar çok silah fabrikaları kurar, toplumları yok edecek silahlar yapıp kar ederiz diyen toplumlar var.” diye konuştu.



Erbaş, konuşmasının sonunda ise, “Kuran’da, ‘Sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi de tamamladım. O nimet İslam’dır ondan razı oldum.’ Yani, İslam’a sahip olmanız en büyük nimettir. Bu en büyük nimet sadece Hz. Muhammed Efendimizin getirdiği nimet değil, bütün peygamberlerin getirdiğinin adıdır. Bunu da yarısını medyada kesmişler. Diyanet İşleri Başkanı, ‘İslam Hz. Muhammed’in getirdiği din değildir’ dedi diye çarpıttılar. Halbuki diyorum ki ‘İslam bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır’ diyorum” ifadelerine yer verdi. Kaynak : İHA

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