MSB: İdlib'de yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek

Milli Savunma Bakanlığından, '(İdlib) Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir.' açıklaması yapıldı.



Açıklamada, 'Pençe operasyonlarında 174 terörist etkisiz hale getirildi, 83 binden fazla mühimmat ile 403 sığınak imha edildi. Pençe bölgelerinde kış süresince alan hakimiyetine devam edilmesi için geçen sene açılan üs bölgeleri kalıcı olarak tutulacak.' denildi.



Güvenlik kaynakları: TSK her görevi yerine getirmeye hazır



Öte yandan, güvenlik kaynakları, TSK'nın İdlib'de verilecek her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu, emir verilmesi durumunda gereğinin yapılacağını bildirdi.