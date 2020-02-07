İmamoğlu da boykot kararına katıldı!

CHP'nin CNN Türk'ü boykot etme kararı almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te programlara katılmama kararı aldı.



İMAMOĞLU İPTAL ETTİ



Oda TV'nin haberine göre İmamoğlu, 12 Şubat'ta CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile yapacağı Tarafsız Bölge programını parti kararı sonrası iptal etti.







CHP, CNN TÜRK BOYKOTU BAŞLATTI



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, parti yönetiminin aldığı karar doğrultusunda bundan böyle CNN Türk ekranlarında yer almayacaklarını söylemişti.



Seçmenlerinden de CNN Türk'ü izlememelerini isteyen Özkan, 'Seçmenlerimiz de izlemesin, çocuklarına izletmesin' demişti.



CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı