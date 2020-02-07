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Fatih Portakal, ulaşım zammından dolayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam oranına sosyal medya hesabından tepki gösteren Fatih Portakal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Başkan, seçim öncesi tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylüyordu" ifadeleriyle eleştirdi.

Güncel / 07 Şubat 2020 Cuma 20:02
Fatih Portakal, ulaşım zammından dolayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zammın 10 Şubat'tan itibaren geçerli olacağını açıkladı. Yapılan zammın ardından özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseldi.

PORTAKAL, İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili bir çıkış da Fatih Portakal'dan geldi. Paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Portakal, 'İstanbul ulaşımı %35 zamlandı. Biri sağdan vuruyor, diğeri soldan. Başkan, seçim öncesi tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylüyordu. Çok şeye kamera önünde açıklama yapan İmamoğlu bu kez yazılı açıklama yaptı. Aslında bu kez de çıkıp gerekçelerini anlatması gerekir' ifadelerini kullandı.

İşte Portakal'ın o paylaşımı;


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