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Akıllı telefon kullanan milyonlarca kişi risk altında

Yazılım uzmanları, akıllı telefon kullanıcısı olan milyonlarca kişiyi, telefonlarına indirdikleri uygulamalar hakkında uyardı.

Teknoloji / 07 Şubat 2020 Cuma 11:41
Akıllı telefon kullanan milyonlarca kişi risk altında

Akıllı telefonlara indirilen uygulamaların istediği erişim izinlerinin milyonlarca akıllı telefon kullanıcısını risk altında bıraktıdığını ve kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini belirten Yazılım Uzmanı Ferit Gölgül, “Telefonun normal orijinal uygulamalarının dışında bizler bir çok farklı uygulamalarda indiriyoruz. Gerek Google Play'dan gerek Apple Stor'dan, gerekse Android'en de indirip, dışarıdan da indirip hafıza kartından kurabiliyoruz. Bu programların, uygulamaların riskleri bulunuyor. Öncelikle bizler bu programları kurduğumuz zaman telefonlarda bizlerden bir izin talep ediyor. Kameraya ulaşılabilsin mi, mikrofona ulaşılsın mı, konuma ve ya farklı bir yere ulaşılsın mı diye bu program önce bizlerden izinler istiyor. Bizler de bazen bu uygulamalara bilerek ya da bilmeyerek izin verip geçiyoruz. Ama bu uygulamalar bizlerin iznimiz doğrultusunda bizim bilgilerimizi kullanabiliyor. Örneğin bir uygulama bağlanıp bizim mikrofonumuzdan ses dinlemesi yapabilir. Kameramızı haberimiz olmadan açabilir. Çünkü bizler bu izinleri en başta veriyoruz. Bu uygulamalar bunu kullansın diye kendimiz izin veriyoruz. Android ve Apple bu konular üzerinde son güncellemeleriyle baya ağırlık verdi. Eskiden hiç izin talebi olmadan direk ulaşılabiliyordu. Şimdi en azından izin talep ediyor ama bizler bunlara hiç bakmadan hemen erişimlere izin veriyoruz. Mesela telefonunuz cebinizde kapalı olduğu esnada program yöneticileri bağlanıp izin verdiğiniz her şeyi açabilir ya da oradan bilgilerinizi alabilir. Ortam dinlemesi yapar, kamerayı açar ve kişilerinizi alabilir' ifadelerini kullandı. Kullanıcıları uyaran Gölgül, 'İndirdiğimiz programların izinlerine kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Geceleri uyuduğumuz zaman interneti sabaha kadar açık bırakıyoruz. O uygulamalar sabaha kadar arka planda internetimizi harcıyor. Dolayısıyla hem internetimiz hem de şarjımız bitiyor. Bunlara dikkat edersek güvenli bir kullanım gerçekleştirmiş oluruz. Bilinçli bir şekilde kullanılırsa sorun yok ama bilinçsiz bir kullanım yaparsak verilerimizde kendimizde risk altına giriyoruz” diye konuştu.

Akıllı telefon kullanan vatandaşlar ise uygulama indirdiklerinde herhangi bir şeye dikkat etmediklerini, tüm izinlere onay verdiklerini ve ilk defa böyle bir şey duyduklarını söyleyerek daha dikkatli olacaklarını ifade etti.

Kaynak : İHA

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