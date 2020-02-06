Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pistten çıkarak toprak zemine düşmüş, olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat ise yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.



Kaynak : İHA

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