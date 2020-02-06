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Üç kişinin öldüğü uçak kazasında pilotlara soruşturma

Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü kazada uçağın 2 pilotu hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Güncel / 06 Şubat 2020 Perşembe 15:48
Üç kişinin öldüğü uçak kazasında pilotlara soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın 2 pilotu hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Pilotların, tedavilerinin ardından "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınacak.

Öte yandan savcılık, alkol ya da uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının tespiti için her iki pilottan kan örneği alınması talimatı verdi.

Kazanın yaşandığı pisti gören güvenlik kamera görüntülerinin de incelendiği bildirildi.

KameraCumhuriyetUyuşturucu MaddeSabiha Gökçen Havalimanı

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