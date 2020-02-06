Salgını ilk bilen Çinli doktor corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi

Çin devlet medyasına bağlı Global Times, Dr. Li Wenliang'ın koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini duyurdu.



Yeni virüsle ilgili 30 Aralık'ta meslektaşlarını uyaran paylaşım yaptığı için polis tarafından toplumsal düzeni bozmakla suçlanmış olan Li, 10 Ocak'ta farkına varmadan koronavirüslü bir hastayı muayene etti.







1 ŞUBAT'TA VİRÜS KAPTIĞI ANLAŞILDI



1 Şubat'ta 'koronovirüs pozitif' teşhisi konan Li, ertesinde yoğun bakımda oksijen desteğine bağlı halde feci şekilde öksürürken ve zorlukla nefes alırken hikayesini medyaya duyurdu.



VİRÜSÜ KAPTIKTAN 5 GÜN SONRA ÖLDÜ



Bugün Global Times'ın son dakika paylaşımında 'Diğer doktorları koronavirüs salgını hakkında uyarmaya çalışan ama polis baskısına uğrayan 8 ifşaatçıdan biri olan Çinli doktor Li Wenliang'ın, perşembe günü Vuhan'da koronavirüs yüzünden öldüğünü öğrendik' denildi.





