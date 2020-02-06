Rus generalin Suriye rejim askerlerini koordine ettiği iddiası

Rusya'da sosyal medyada yayın yapan ‘Voyennyy Osvedomitel' isimli istihbarat grubu tarafından Suriye'den ilginç bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta bir Rus generalin İdlib'de Suriye rejimi askerleri tarafından yapılan saldırılar sırasında rejim güçlerini koordine ettiği iddia edildi. Rusya'da büyük yankı uyandıran fotoğrafın ardından henüz Rusya tarafından bir açıklama gelmedi. Kaynak : İHA

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