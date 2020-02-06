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Kıbrıs Rum Kesimi'ni karıştıran Türk sokağı!

Kıbrıs Rum kesiminde Türk mahallesindeki İstanbul Sokağı'nın isminin değiştirilmesi için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Dünya / 06 Şubat 2020 Perşembe 22:03
Kıbrıs Rum Kesimi'ni karıştıran Türk sokağı!

Güney Kıbrıs'ta Türklerin de yaşadığı Larnaka'da bulunan ve 'İstanbul Sokağı' adı verilmiş olan sokak ülkede tartışmalara neden oldu.

Fotoğrafların Rum basınında yayınlanması üzerine sosyal medya üzerinden sokağın adının değiştirilmesi ve tabelanın kaldırılması için kampanyası başlatıldı. Tartışmalar üzerine Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras, bunun bir devlet politikası olduğunu söyledi.

45 YIL SONRA FARK EDİLDİ

Rum medyası da haberi 'Larnaka'daki İstanbul Sokağı için galeyan', 'İstanbul Sokağı fırtınası' şeklinde verdi. Tabelanın 45 yıl sonra fark edildiğini yazan Rum basını, sokak isimlerinin 1974'ten önce verildiğini belirtti.



DEVLET POLİTİKASI

Tepkiler üzerine açıklama yapan Larnaka Belediye Başkanı Viras, Larnaka'nın Kıbrıs Türk mahallesindeki yol isimleriyle ilgili konunun belediyenin yetkisinde olmadığını ve devletin politikasını teşkil ettiğini söyledi. Viras, 'Buna tepki gösterenler, neden Piyale Paşa caddesinden değil de, 'İstanbul Sokak' isminden rahatsız oluyorlar' dedi.

Rum Belediye Başkanı, 'Kıbrıs Rum tarafı değil de, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak adlandırılmak istiyorsak böyle olması gerekiyordu' ifadesini kullandı.

Sosyal MedyaGüney KıbrısKıbrıs CumhuriyetiBelediye BaşkanıKıbrıs

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