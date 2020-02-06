İstanbul Valisi Yerlikaya son durumu paylaştı!

Dün akşam saatlerinde, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ında, Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçağın pistten çıkıp parçalanması sonucu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 180 vatandaşımız da yaralanmıştı.



Kazada yaralanan vatandaşlarımızın tedavileri devam ederken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duruma ilişkin bir açıklama yaptı.



92 KİŞİ TABURCU EDİLDİ



Vali, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaralı kurtulan yolculardan 92'sinin tedavilerinin bittiğini ve taburcu olduklarını dile getirdi.







14 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA



Vali Yerlikaya, açıklamasında, 'Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20:30 itibari ile; 92'si taburcu oldu. 14'ü yoğun bakım da olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor. Hepimize geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.





Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.