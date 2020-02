Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan facialarla ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'daki çığ düşmesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasına ilişkin, 'Elazığ depremi ve İdlib'de askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır. Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Van'daki çığ düşmesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının kendisini derinden üzdüğünü belirtti.



Elazığ depremi ve İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesi sonrası yaşanan acınının katlandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



'Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum.



Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de devlet-millet dayanışmasıyla atlatacaktır. Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak ve onlara destek olacağız. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız. Biz yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte TÜRKİYE olalım... Allah'ın izniyle aşamayacağımız engel yoktur. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte milletimizin yanındayız.' Kaynak : İHA

