Bankacılık Kanunu'nda değişiklik teklifi

Piyasa bozucu işleme başvuran bankalara para cezası uygulanacak. Sermaye piyasası işlemlerine dair bilgi suistimali ve dolandırıcılık yapanlar, cezaevine girecek.



AK Parti, bankacılık ve sermaye piyasaları mevzuatını değiştiren yasa teklifini Meclis'e sundu. Yasa teklifi, Türk bankacılık sektöründe yapısal kazanımlar elde edilmesini amaçlıyor.



Şeffaflık ve risk yönetimi standartlarını yükseltmeyi amaçlayan düzenleme, katılım, kalkınma ve yatırım bankacılığının geliştirilmesi ve faktoring şirketlerinin güçlendirilmesini hedefliyor.



Yasa teklifine göre, kalkınma ve yatırım bankaları da katılım bankaları gibi faizsiz esasa göre fon kullandırabilecek.



Yeni faizsiz finans yöntemleri kullanımının önü açılacak. İnternet üzerinden izinsiz şekilde mevduat toplama, bankacılık faaliyetinde bulunma, banka adını kullanma vakalarının önlenmesi için bu sitelere erişim yasağı uygulanacak.



Bankalara, yasa ihlali halinde uygulanan para cezaları da güncelleniyor. 2005 yılında belirlenen ceza tutarları için yeni oran ve tutarlar belirleniyor.



Bankaların piyasa bozucu nitelikteki manipülatif hareketlerine idari para cezası uygulanması hükmü getiriliyor.



Teklife ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ''Finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlerin tanımlanmasını bu kanun teklifinde getiriyoruz. Bu yanıltıcı ve manipülatif işlemleri yapan bankalar uygulanacak müeyyideler kanunla beraber tanımlı hale getirilmiş oluyor'' dedi.



Bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi ve kredi kartı gibi tüm faaliyetlerinden aldığı ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi yetkisi Merkez Bankası'na bırakılıyor.



Sermaye piyasası yasasındaki değişiklikle de bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarında hapis cezasının alt sınırı, 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor.



Böylece, yatırımcıyı mağdur eden kişilerin, cezaevine girmeyi önleyen "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" düzenlemesinden yararlanması önleniyor ve alt sınırdan ceza alsalar bile cezaevine girmelerinin önü açılıyor.