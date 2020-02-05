Uçak kazasından sonra yaralılar otobüsle taşındı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait uçağın pistten çıkarak üçe bölünmesinin ardından yolcular uçaktan kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştı.



Hemen olay yerine giden ekipler, diğer yolcuları uçaktan tahliye etti.



Kaza alanından otobüslerle uzaklaştırılan yaralı yolcular canının derdindeyken bazıları da o anlarda kayda geçti.



Yaralı yolcuların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.



'AŞAĞIYA İNDİ GÖREMİYORUZ'



Sabiha Gökçen Havalimanı Kontrol Kulesi ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar ortaya çıktı.



Kule: inişine müteakiben 2,4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağıya indi şu anda göremiyoruz

Ekipler: Anlaşıldı şu anda göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz

Kule: Ambulanslar da gidiyor mu?

Kule Pilota anons ediyor: İfadelerim alınabiliyor mu?

Ekipler: Şu anadaki bulunduğumuz mevkide uçağa müdahale etme imkanımız yok.

Kule: Herhangi bir yangın veya patlama başka bir şey takip edebiliyor musunuz?

Ekipler: Şu anda uçakta alev veya duman gözükmüyor ama parçalanmış uçak

Kule: Bütün ekipler müdahale etsin



TÜM UÇUŞLAR İSTANBUL HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ



Can kaybı yaşanmayan kazanın ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tüm uçuşların iptal edilip İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği açıklandı.