USD (Alış - Satış) : 5,98 - 5,99 EURO (Alış - Satış) : 6,59 - 6,60

Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı!

İzmir İstanbul seferini yapan bir uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandığı öğrenildi.

3. Sayfa / 05 Şubat 2020 Çarşamba 19:34
Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı!
Video için tıklayın

Pegasus Hava Yolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARDIMA GİDEN POLİSLER KAZA YAPTI

Olayın ardından kaza mahalline gitmeyen çalışan polisler kaza geçirdi.

5 YARALI

Kazada 5 polisin yaralandığı öğrenildi.

  Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan facialarla ilgili açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan facialarla ilgili açıklama! Uçağın pisten çıktığı an! Uçağın pisten çıktığı an! Uçak kazasının nedeni belli oldu! Uçak kazasının nedeni belli oldu! Uçak kazasından sonra yaralılar otobüsle taşındı! Uçak kazasından sonra yaralılar otobüsle taşındı! Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı! Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı! Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı