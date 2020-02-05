Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı!

İzmir İstanbul seferini yapan bir uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandığı öğrenildi.
Pegasus Hava Yolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARDIMA GİDEN POLİSLER KAZA YAPTI
Olayın ardından kaza mahalline gitmeyen çalışan polisler kaza geçirdi.
5 YARALI
Kazada 5 polisin yaralandığı öğrenildi.
Kaynak : İHA