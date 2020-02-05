Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı!

Pegasus Hava Yolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı.



Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



YARDIMA GİDEN POLİSLER KAZA YAPTI



Olayın ardından kaza mahalline gitmeyen çalışan polisler kaza geçirdi.



5 YARALI



Kazada 5 polisin yaralandığı öğrenildi.



Kaynak : İHA

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