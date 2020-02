Uçağın pisten çıktığı an!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. İzmir-İstanbul seferini yaptığı öğrenilen uçakla ilgili gelen ilk görüntülerde uçağın üç parçaya bölündüğü görüldü.



UÇAĞIN PİSSTEN ÇIKMA ANI KAMERALARDA



Sabiha'daki uçağın pisste indikten sonra pistten çıkma anı kameralara an be an yansıdı.



50-60 METRE SÜRÜKLENDİ



İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya uçağın 50-60 metre sürüklendiği belirtirken şu açıklamalarda bulundu;



Bu akşam üzeri saat 18.30 civarında İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağı pistten çıktıktan sonra 50-60 metre sürükleniyor ve burada 30-40 metre yükseklikten buraya düşüyor. Civardaki hastanelerimize 120 yaralı taşıdık. İçeride şuanda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmaları yapıyor.



Biz birazdan havaalanındaki kriz merkezimize geçeceğiz. Şuanda içeride kaç yaralı var bilmiyoruz. Üzüntümüz büyük. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Buradan son yaralı vatandaşımızı oradan kurtarmak istiyoruz. Gerçekten daha büyük bir kaza olmasından bu şekilde kurtulduğu için mutluyuz.



Hastaneden az önce aldığımız bilgiye göre 1-2 arkadaşımızın haricinde yaralılarımız hafif yaralı. Pilotların durumu iyi.