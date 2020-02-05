USD (Alış - Satış) : 5,98 - 5,99 EURO (Alış - Satış) : 6,59 - 6,60

Uçağın pisten çıktığı an!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktığı anların görüntüleri kameralara yansıdı.

3. Sayfa / 05 Şubat 2020 Çarşamba 21:22
Uçağın pisten çıktığı an!
Video için tıklayın

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. İzmir-İstanbul seferini yaptığı öğrenilen uçakla ilgili gelen ilk görüntülerde uçağın üç parçaya bölündüğü görüldü.

UÇAĞIN PİSSTEN ÇIKMA ANI KAMERALARDA

Sabiha'daki uçağın pisste indikten sonra pistten çıkma anı kameralara an be an yansıdı.

50-60 METRE SÜRÜKLENDİ

İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya uçağın 50-60 metre sürüklendiği belirtirken şu açıklamalarda bulundu;

Bu akşam üzeri saat 18.30 civarında İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağı pistten çıktıktan sonra 50-60 metre sürükleniyor ve burada 30-40 metre yükseklikten buraya düşüyor. Civardaki hastanelerimize 120 yaralı taşıdık. İçeride şuanda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmaları yapıyor.

Biz birazdan havaalanındaki kriz merkezimize geçeceğiz. Şuanda içeride kaç yaralı var bilmiyoruz. Üzüntümüz büyük. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Buradan son yaralı vatandaşımızı oradan kurtarmak istiyoruz. Gerçekten daha büyük bir kaza olmasından bu şekilde kurtulduğu için mutluyuz.

Hastaneden az önce aldığımız bilgiye göre 1-2 arkadaşımızın haricinde yaralılarımız hafif yaralı. Pilotların durumu iyi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan facialarla ilgili açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan facialarla ilgili açıklama! Uçağın pisten çıktığı an! Uçağın pisten çıktığı an! Uçak kazasının nedeni belli oldu! Uçak kazasının nedeni belli oldu! Uçak kazasından sonra yaralılar otobüsle taşındı! Uçak kazasından sonra yaralılar otobüsle taşındı! Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı! Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı! Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

Yolcu UçağıPegasusSabiha Gökçen Havalimanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı