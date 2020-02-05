Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu

Olay, Kahta ilçesi Çakıreşme köyünde meydana geldi. Yunus K. isimli şahıs tarlada tüfeğini temizlediği sırada kazara ateş alması sonucu yaralandı. Olayı gören yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Acil serviste tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.