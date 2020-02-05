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Maden işçisi aracında ölü bulundu

Zonguldak’ta bir maden işçisi aracında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa / 05 Şubat 2020 Çarşamba 12:30
Maden işçisi aracında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Kdz. Ereğli ilçesi Karaoğuz köyüne bağlı Küplü deresi mevkisinde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda maden işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Can Ali Türköz, 16 MDP 67 plakalı aracında ölü bulundu.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Türköz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma; olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde çalışma başlattı.

Türköz’ün cesedi, otopsi yapılmak üzere olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılacak. Kaynak : İHA

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