USD (Alış - Satış) : 5,98 - 5,99 EURO (Alış - Satış) : 6,59 - 6,60

Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktı

Avrupa Parlamentosu'nda Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.

Güncel / 05 Şubat 2020 Çarşamba 22:48
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.

AP'nin 'Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Doğu ve Kürtler' başlığıyla Brüksel'de 16'ıncı kez düzenlediği konferans PKK propagandasına dönüştü.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın katıldığı konferansta söz alan AP vekilleri sıklıkla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurarak, terör örgütüne methiyeler düzdü.

Konferansta konuşan AP vekilleri, Türkiye'nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia ederken, Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD/YPG'nin terör faaliyetlerini ve özerklik arayışlarını meşru göstermeye çalıştı.

Avrupalı vekiller, Belçika'nın, PKK'nın Avrupa temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 36 kişinin yargılanmasının önünü kapamaya yönelik yargı kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



PYD'NİN SİYASİ KANADI DA KONUŞMACI LİSTESİNDE

SDG ve PYD'nin siyasi kanadı sözde Demokratik Suriye Meclisi (DSM), 'kuzey ve doğu Suriye özerk yönetimi genel meclisi eş başkanı' Siham Kiryo ile bölgedeki aynı terör örgütünün diğer yöneticileri Pervin Yusuf ve Cihan Hidro'nun isimleri yarın devam edecek konferansın konuşmacı listesinde yer aldı.

Öte yandan, PKK propagandası yapan eski Roj TV yöneticilerinden 'Amed Dicle' kod adlı Vahdettin Tayfur'un ismi de yayımlanan listede konuşmacılar arasında bulunuyor.

Konferansta, HDP Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Saadet Partisi Milletvekili Nazır Cihangir İslam da konuşma yaptı.


CumhurbaşkanıTerör ÖrgütüSaadet PartisiAvrupa ParlamentosuRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı