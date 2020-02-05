İzmir'deki çifte cinayette komşu şüphesi

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu bir ailenin evinden çocuk ağlama sesleri geldiğini duyan komşular kapının açık olmasından şüphelenerek eve girdi. İddialara göre, evin içerisine giren vatandaşlar, Manar Alahmed (35) isimli bir kadının kanlar içerisinde cansız bir şekilde yerde yattığını ve 2 yaşlarında çocuğunun da annesinin başında ağladığını gördü. Bir başka odada ise Muhammed C (5) isimli bir erkek çocuğunun da plastik kelepçeyle boğulma sonucu öldüğünü fark etti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 acil sağlık ekiplerince, iddiaya göre 5 aylık hamile olan annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise boğularak öldüğü belirlendi. Anne ve oğlu, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Menemen Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Burnundaki çizik ve kulağındaki kan izi, komşuyu ele verdi



Cinayetin ardından polis olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler Suriye uyruklu ailenin alt komşusu Ş.E.'yi gözaltına aldı. Suriye uyruklu Manar Alahmed (35) ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed C.'nin cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan alt kat komşusu Ş.E.'yi sol kulağındaki ezik ve kan ile burnundaki çizik detayının ele verdiği iddia edildi. Kulağındaki kan izi ve burnundaki çizik detayı üzerine gözaltına alınan şüphelinin henüz ifadesinin alınmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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