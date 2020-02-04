USD (Alış - Satış) : 5,97 - 5,98 EURO (Alış - Satış) : 6,60 - 6,61

İtfaiye aracı 3 kişiyi ezdi!

Beyoğlu’nda itfaiye ekipleri çatı yangınına müdahale ettiği sırada kaza meydana geldi. Bir itfaiye erinin el frenini çekmeyi unutmasıyla 3 vatandaş yokuştan aşağı kayan aracın altında ezildi.

3. Sayfa / 04 Şubat 2020 Salı 23:39
İtfaiye aracı 3 kişiyi ezdi!
Video için tıklayın

İddiaya göre, Beyoğlu Bülbül Mahallesi Atlı Ases Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanın çatısında saat 22.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çatıyı alevlerin sardığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler kısa süre içinde yangını kontrol altına aldı.

İTFAİYE GÖREVLİSİ EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 3 KİŞİYİ EZİLDİ

Yangına müdahale eden itfaiye eri aracın el frenini çekmeyi unuttu. Yokuş üzerindeki araç bir anda vatandaşların üzerine doğru kaymaya başlarken aracın altında kalan 3 kişi yaralandı. Vatandaşlar hemen yaralılara yardım etmek için seferber olurken olay yerine çağrılan ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı.

Olayı öğrenen yaralılarının yakınlarının sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Polisİtfaiye Eri

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı