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İstanbul'da lodos etkili oluyor

İstanbul ve Marmara'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Yaşam / 05 Şubat 2020 Çarşamba 11:00
İstanbul'da lodos etkili oluyor

İstanbul ve Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan seferler şöyle:

"08:45 Karaköy-Bostancı, 07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 07:45 Karaköy-Kabataş, 07:30 Beşiktaş-Büyükada, 07:10 Adalar-Kadıköy, Beşiktaş, 06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş."

İDO'nun bazı seferleri yapılamıyor

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılması planlanan saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 3'ü iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ünün daha şiddetli lodos nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa-İstanbul hattında 07.00-14.25 saatlerindeki 9 sefer de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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