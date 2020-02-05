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Fırında bayat ekmek kavgası kanlı bitti

Esenyurt’ta fırından aldığı ekmeği bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek isteyen vatandaş ile fırıncının kavgası kanlı bitti. Karnından bıçaklanan fırın sahibi hastaneye kaldırılırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 05 Şubat 2020 Çarşamba 09:16
Fırında bayat ekmek kavgası kanlı bitti

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Esenyurt'taki bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor hocalığı yapan Uğur Y. aracıyla her zaman ekmek aldığı fırına geldi. Fırın sahibi Metin D.'nin verdiği ekmeği bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek isteyen Uğur Y., fırın sahibiyle sözlü tartışma yaşadı. Para iadesini isteyip ekmeği geri veren Uğur Y. ile Metin D.'nin arasındaki tartışma giderek büyüdü. Uğur Y. aracındaki bıçağı alarak tekrar fırına girerken, diğer müşteriler iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşlar ayırmaya çalışsa da Uğur Y., Metin D.'yi karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay sonrasında vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin D.'yi Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri de şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 1 saat geçmeden Esenyurt Asayiş Büro ekipleri zanlıyı gözaltına alarak, suç aleti bıçağa el koydu. Metin D.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaynak : İHA

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