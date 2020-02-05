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Dev çatının uçma anı kamerada!

Denizli’de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın uçan çatısının caddeye düşmesi anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Çatının düşme anında bir iş yeri önündeki şahısların kaçarak çatının üstlerine düşmesinden son anda kurtuldukları görülüyor.

3. Sayfa / 05 Şubat 2020 Çarşamba 19:50
Dev çatının uçma anı kamerada!
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Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bırakınca adeta kentte yer yerinden oynadı. Saatteki hızı 100 km'ye yaklaşan lodos nedeniyle cadde üzerindeki 7 katlı binanın çatısı bir anda yerinden söküldü ve yola uçtu. Yolda bulunan 5 araç düşen çatısının altında kalırken, 3 araç ise çatıdan kopan parçalardan dolayı zarar gördü. Olay sonrası büyük panik yaşanırken, çatının uçma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde çatının kopma anında iş yeri önünde bekleyen iki şahsın önce yukarı baktıkları ardından çatının koptuğunu görünce panikle dükkana kaçıştıkları gözleniyor.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

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PolisLodosPamukkaleAtatürk

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