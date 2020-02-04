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Bekçiler kimlik sorgulamaya başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonunda "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu" teklifinin kabul edilmesinin ardından Kırıkkale’de görev yapan gece bekçileri kimlik sorgulamaya başladı.

3. Sayfa / 04 Şubat 2020 Salı 22:48
Bekçiler kimlik sorgulamaya başladı

Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi. Bu kapsamda Kırıkkale'de görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, kentin huzur ve güvenliğini sağlayan genel kolluk kuvvetlerine destek olmak amacıyla şüpheli gördükleri vatandaşların kimliği üzerinden Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapmaya başladı.



TBMM'de çıkan kanunun ile birlikte artık çarşı ve mahalle bekçileri kimlik sorabiliyor. Şüpheli gördüğü araçları durdurabilecek, silah kullanabilecek, şiddet mağduru ya da tacize mağdur kalmış kadın, çocuk, yaşlı gibi kişileri koruyarak emniyet güçlerine teslim edecek, genel kolluk kuvvetlerine de yardım edecek.


Kaynak : İHA

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