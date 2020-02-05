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Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı!

Ankara Valiliği'den yapılan son dakika uyarısında kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini belirterek "Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan başlayacak kuvvetli rüzgârın etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın, Perşembe günü akşam saatlerine kadar ilimiz genelinde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Yaşam / 05 Şubat 2020 Çarşamba 10:15
Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı!

Ankara Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini açıklayarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan başlayacak kuvvetli rüzgârın (lodos) etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (saatte 70-100 kilometre) şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın, Perşembe günü akşam saatlerine kadar ilimiz genelinde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir' denildi.

Ankara Valiliği

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