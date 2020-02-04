Van'da minibüsün üstüne çığ düştü!

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, minibüsün üzerine düşen çığ felaketiyle ilgili acı haber verdi. Bilmez, "Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı" dedi. Öte yandan, şimdiye kadar minibüsten sağ kurtarılan kişi sayısı toplamda 7 oldu.
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki 5 kişi sağ olarak kurtarılırken, diğer şahısları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Van Valisi Bilmez, yaptığı açıklamada, 'Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı' ifadelerini kullandı.
Van-Bahçesaray kara yolunda saat 17.00 sıralarında minibüsün çığ altında kalmasıyla ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 acil servis, kara yolları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ düşmesi kaybolan minibüs, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.