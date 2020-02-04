Van'da minibüsün üstüne çığ düştü!

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki 5 kişi sağ olarak kurtarılırken, diğer şahısları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Van Valisi Bilmez, yaptığı açıklamada, 'Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı' ifadelerini kullandı.



Van-Bahçesaray kara yolunda saat 17.00 sıralarında minibüsün çığ altında kalmasıyla ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 acil servis, kara yolları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ düşmesi kaybolan minibüs, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.









VAN VALİSİ: 4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI



Van-Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ altında kalan minibüsteki yolcuların kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, Van Valiliği'nden açıklama geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.



OLAYDAN 4 SAAT SONRA MİNİBÜSE ULAŞILDI



Bahçesaray karayolunda saat 17.00 sıralarında meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan minibüse saat 21.00 sıralırnda ulaşıldığı öğrenildi. Bu saatten sonra zamana karşı hızma müdahale eden ekipler araç içerisinde bulunan yolculardan 5'ini sağ olarak kurtardı. saat 22.00 ssıralarında ise 4 kişinin cansız bedeni araçtan çıkarıldı.YAKINLARI







Van-Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ altında kalan minibüsteki yolcuların kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, Van Valiliği'nden açıklama geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.Bahçesaray karayolunda saat 17.00 sıralarında meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan minibüse saat 21.00 sıralırnda ulaşıldığı öğrenildi. Bu saatten sonra zamana karşı hızma müdahale eden ekipler araç içerisinde bulunan yolculardan 5'ini sağ olarak kurtardı. saat 22.00 ssıralarında ise 4 kişinin cansız bedeni araçtan çıkarıldı.YAKINLARI

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