MEB harekete geçti! 81 ile yazı yolladı; satılamaz...

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlü İsmail Çolak bütün okulları kapsayan resmi yazıyı 81 ile yolladı. Bakanlığın yazısında şunlar dile getirildi: 'Bakanlığımız taşra teşkilatı okul kantin denetim heyeti tarafından okul kantinlerinde yapılan denetimlerde çeşitli boyut, ebat ve özelliklerde oyuncakların satılması hakkında 10 Mart 2016 tarihli 2852893 sayılı Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmeli konulu Genelge kapsamında tereddüte düşüldüğü 16 Ocak 2020 tarihli ve 83018183-136-E.1162083 sayılı yazıda belirtilmektedir. Bakanlığımıza bağlı okul/kurumların kantinlerinde 10 mart 2016 tarihli ve 2852893 sayılı Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmeli Konulu Genelge kapsamında, satışı uygun olan gıda ve içecekler ile ambalajlı gıdalar, atıştırmalık gıda maddeleri ile sıcak ve işlenmiş gıda maddeleri hakkında düzenleme yapılmaktadır.



Bununla birlikte, bireysel veya toplu olarak çocuklarımızın davranışları dikkate alındığında bir çok tehlike ve riskle karşılaşılacağı öngörülmektedir. Oyuncakların içerdiği kimyasallar ve diğer tehlike arz eden fiziki yapılar veya öngörülmeyen tehlikeli davranışlar bakımından yapılan değerlendirmede, oyunca kullanıcılarının veya üçüncü tarafların sağlığının ve güvenliğinin riske atıldığı kazalarla karşılaşılmaktadır.



Ayrıca gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan yiyecek taklidi ürünlerin çocuklar tarafından ağza alınması, emilmesi ya da yutulması halinde boğulma, zehirlenme yahut sindirim sisteminde delinmeye veya tıkanmaya neden olduğu görülmektedir. Son dönemde şırınga şeklinde ambaajlanmış sıvı çikolata ürünlerinin ambalaj kapağının istemsiz şekilde yutulması nedeniyle insan sağlığını olumsuz etkileyen vakalar yaşandığı göz önünde bulundurularak, okul/kurumlarımızdaki kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. alanlarda satılan oyuncakar, çalışanlar ile öğrencilerin sağlığı ve güvenliği yönünden tehlike oluşturmaktadır. 23 Aralık 2011 tarihli ve 2011/57 Sayılı Oyuncaklardaki Kanserojen ve Toksik Maddeler Konulu Genelge kapsamında kanserojen ve toksik etki yaratacak, kullanıcının veya üçüncü tarafların sağlığını veya güvenliğini tehlikeye atacak oyuncaklara çocukların erişiminin ve kullanımının önlenmesi ve 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerindeki Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamına giren ürünlerin okul/kurum kantinlerinde satışının yapılmaması gerekli görülmektedir. Öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerin konu hakkında bilgilendirilmesi ilgili kayıtlı mevzuat hükümleri doğrultusunda okul kantinlerinde özellikle oyuncak satışının yapılmaması ve bulundurulmaması hususlarına titizlikle riayet edilmesi, çocuklarımızın sağlığının korunması bakımından önemli görülmektedir'