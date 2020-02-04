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Manisa'da 4.8 şiddetinde deprem

Günlerdir sallanan Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir dahil çevre illerden de hissedildi.

3. Sayfa / 04 Şubat 2020 Salı 21:02
Manisa'da 4.8 şiddetinde deprem

22 Ocak'ta 5.4 ile sarsılan Manisa'nın Akhisar ilçesi, zaman zaman meydana gelen depremlerle beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD'a göre ise Akhisar'da 7 km derinlikte 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi. Depremin çevre il ve ilçelerden de hissedildiği belirtiliyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 18.41'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.


Deprem

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