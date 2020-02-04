Gürcistan'da 6 kişi yanarak öldü

Gürcistan’ın Kutaisi kentinde ahşap bir evde yangın çıktı. Feci yangında 4 çocuk ve 2 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale ettiği ancak evin ahşap olması nedeniyle yangının hızla yayıldığı aktarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, “Yangın söndürüldükten sonra 4 çocuk, biri yaşlı 2 kadın cesedi bulundu” ifadeleri kullanıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.