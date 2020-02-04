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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni başkan belli oldu!

Gelir İdaresi Başkanlığına İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi.

Ekonomi / 04 Şubat 2020 Salı 09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni başkan belli oldu!

Atama kararları,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Yakup Tekin, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Kemal Çağatay İmirgi, Personel Genel Müdürlüğüne Mehmet Karaman, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına da Vergi Müfettişi Suat Sarıgül getirildi. Gelir İdaresi Başkanlığına ise İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı.

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