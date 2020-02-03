Vertigo hakkında merak edilenler

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. İbrahim Akın, “Öncelikle Vertigo hakkında yanlış bilinen bir bilgiyi düzeltmek gerekir. Vertigo bir hastalık değil bir şikayettir. Türkçe anlamı baş dönmesine karşılık gelmektedir. Bu hastalarda baş dönmesi günlük hayatı olumsuz etkilemekte panik ve korkuya da sebep olmaktadır. Bazı hastalarda baş dönmesi saniyeler sürerken bazı hastalarda da saatler hatta günler süren beraberinde kusmanın da görüldüğü şiddette olabilmektedir. Vertigo şikayetine birçok hastalık sebep olabilmektedir. Başlıca sebep olarak halk arasında kulak kristallerinin yerinen oynaması olarak bilinen Pozisyonel Vertigo, yine iç kulakla alakalı Meniere Sendromu, Vestibüler Nörit, kalp-damar sistemi hastalıkları, şeker hastalığı, merkezi sinir sistemini ilgilendiren beyin ve beyincik ile alakalı hastalıklar bunlardan en sık görülenleridir” dedi.



Vertigo şikayetinin tedavisinin altta yatan sebebi bulmadan sadece şikayetleri baskılayacak ilaçlarla olmaması gerektiğini ifade eden Op.Dr. Akın, “Hastanın şikayetleri ayrıntılı olarak dinlenmeli hangi sistemle alakalı ise tanıya yönelik testler yapılmalıdır. Gerektiğinde farklı kliniklerden de görüş istenmelidir. Bir Kulak Burun Boğaz hekimi olarak toplumumuzda en sık Vertigo sebeplerinin başında gelen kulak kristallerinin yerinden oynaması olarak bilinen pozisyonel vertigodan da kısaca bahsetmek istiyorum. Bu hastalar kliniğimize genelde ani baş hareketleri ile artan baş dönmesi şikayeti ile başvururlar. Beraberinde bulantı, kusma, çınlama şikayeti de olabilmektedir. Bu hastalığın tedavisinde kristalleri tekrar yerine oturtan özel manevralar kullanmaktayız. Unutulmamalıdır ki bu manevralar bu hastalığın ana tedavisini oluşturmaktadır. Uygun şekilde yapılan manevralar sonucu hastalar 48 saat içerisinde ciddi şekilde rahatlamaktadır. Bu manevraları yapmadan sadece ilaç tedavisi ile hastalığı geçiştirmek doğru değildir. Özetlemek gerekirse Vertigo şikayeti birçok hastalığın belirtisi olabilmektedir. Tedavisi de sebep olan duruma göre değişmektedir. Hastalar bu şikayetlerini kurtuluşu olmayan bir durum olarak görmemeli bu tür şikayeti olan hastaların zaman kaybetmeden bir uzman hekime başvurması gerekmektedir” açıklamalarında bulundu. Kaynak : İHA

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