O iddiaya çok sert karşılık verdi!

Bir süredir Balkanlarda bulunan Sedat Peker'den dikkat çeken bir açıklama geldi.



Peker geçtiğimiz aylarda kişisel bloğundan ticaret için Balkanlarda bir takım faaliyetlerde bulunduğunu duyurmuştu. Konuyla ilgili bugün yeni bir açıklama yapan Peker ‘'Herhangi bir suç işlemedimki aranayım.'' dedi.



Açıklamasının devamında bu iddiaları az çok kimlerin çıkardığını bildiğini ifade ederek kendi uslubuyla bazı uyarılarda bulundu.



İşte Peker'in Dikkatleri Çeken O Açıklaması;





