USD (Alış - Satış) : 5,97 - 5,98 EURO (Alış - Satış) : 6,60 - 6,61

Muş'ta Murat nehri kısmen dondu

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Murat Nehri kısmen dondu.

Yaşam / 03 Şubat 2020 Pazartesi 10:07
Muş'ta Murat nehri kısmen dondu

Kentte kar yağışının ardından hava sıcaklığında yaşanan aşırı düşüş nedeniyle Murat Nehri’nin büyük bölümü dondu. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, Murat Nehri’nin yüzeyinde yaklaşık 10 santimetrelik buz tabakası oluştu.

Donan nehri fotoğraflayan vatandaşlardan Nuri Bozkurt, etkili olan kar yağışının ardından devam eden dondurucu soğukların yaşamı olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Şiddetli soğukların nehri kısmen durduğunu ve çok güzel manzaraların ortaya çıktığını kaydeden Bozkurt, telefonla fotoğraf çekmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı