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Kurusıkıyla soygun yapmak istedi...

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kurusıkı silahla kuyumcuyu soymaya çalışan şahıs, iş yeri sahibinin silahın kurusıkı olduğunu fark etmesi ile yakalanarak polise teslim edildi.

3. Sayfa / 03 Şubat 2020 Pazartesi 17:58
Kurusıkıyla soygun yapmak istedi...
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Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesinde M.Ş. kurusıkı tabanca ile kuyumcuyu soymaya kalktı. İş yeri sahibinin müdahalesi sonucu şahıs etkisiz hale getirilerek, durum polise bildirildi.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri etkisiz hale getirilen zanlıyı alarak emniyete götürdü. Olayı duyan vatandaşlar ise kuyumcu önünde yoğun kalabalık oluşturdu.

Soygun girişimi ile ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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Kurusıkı Tabanca

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