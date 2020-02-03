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Köpeğini bulana 3 bin TL ödül verecek

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde köpeği kaybolan Halil Küpcü, köpeğini bulup getirene 3 bin TL para ödülü vereceğini açıkladı.

Yaşam / 03 Şubat 2020 Pazartesi 20:34
Köpeğini bulana 3 bin TL ödül verecek
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Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Amiri Halil Küpcü, 3.5 ay önce ‘Meks' isimli Alaska kurdu cinsi köpeğini tarihi çarşıda kaybetti. O günden beri köpeğini arayan Küpçü köpeğinden hiçbir haber alamazken, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda köpeğini bulup getirene 3 bin TL para ödülü vereceğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Halil Küpçü, ‘Meks' isimli köpeğinin eğitimli ve ailesinin bir ferdi olduğunu söyledi.

Birileri tarafından köpeğinin alındığını belirten Küpçü, “Kim aldıysa bir an evvel bize haber vermeleri yeterli ve buna da ödül koyduk. Köpeğimin yerini bilene ve bulana 3 bin TL ödül vereceğim” dedi.

‘Meks' isimli köpeğinin birçok kelimeyi anlayabildiğini, komutları algılayabildiğini ve araba eğitimi alabildiğini ifade eden Küpçü, “Tarihi çarşı esnafının çoğu, hatta Safranbolu'nun çoğu tanır. Çünkü Meks 8 yıldır Safranbolu'da ve sevilen bir hayvandı” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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Sosyal MedyaPara ÖdülüAlaska

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