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İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 5 asker ile 1 sivil personel şehit oldu.

Güncel / 03 Şubat 2020 Pazartesi 13:48
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 5 asker ve 1 sivilin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İdlip'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza rejim tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6'ya yükselmiştir. Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir.

Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.''

MSB'den daha önce yapılan açıklamada, rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerin şehit olduğu, biri ağır 9 askerin yaralandığı bildirilmişti.

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