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İdlib'de hain saldırı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan İdlib'de 4 askerin şehit olması ile ilgili, " karşılığını verdik, vermeye devam edeceğiz." dedi. Erdoğan ayrıca, "Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır." diye konuştu.

Siyaset / 03 Şubat 2020 Pazartesi 09:50
İdlib'de hain saldırı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye önceki saldırılarda olduğu gibi bu saldırının da karşılığını misliyle vermiş durumda.

Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır

(İdlib) İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı tarafta Suriyeli, o ekibin içinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette.

Noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor.

Özellikle Rus yetkili makamlarına 'muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın.

Burada biz şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz.

Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır.

İdlip'te 4 asker şehit, 1'i ağır 9 asker yaralı

ŞehitCumhurbaşkanıTürkiyeAllah

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