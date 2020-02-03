Havacılar Elazığ'a yardım kolileri gönderdi

Eskişehir'de faaliyet gösteren Havacılar, iyiliği seven vatandaşların bağışların bağışı olan çocuk bezi, çocuk maması, un, pirinç, bulgur, kuru fasulye ve makarnadan oluşan yardım kolileri Elazığ'da yaşanan depremde mağdurlarına gönderdi.



Konu ile ilgili Dernek Başkanı Önder Kaya, şunları kaydetti;



“Biz deprem olduğundan beri takip ediyorduk. Deprem bölgesine devletimiz ve milletimiz oldukça yardım yaptı. Sağ olsunlar. Ancak havalar soğuk gidiyor ve ağır hasarlı binada oldukça fazla olduğundan mağduriyetin devam edeceğini düşünerek biz de Havacılar olarak yardım kolilerimizden göndermek istedik. Bu sebeple Elazığ Valiliği ve koordine merkeziyle kurduğumuz irtibatlar neticesinde çocuk bezi, çocuk maması, un, pirinç, bulgur, kuru fasulye ve makarnadan oluşan yardım kolilerimizi Elazığ deprem bölgesine göndermeye karar verdik. İlan ettikten sonra kısa süre içerisinde fabrikamız ve dışarıdan yapılan bağışlarla kolilerimizi hazırlayarak Elazığ deprem koordine merkezine gönderdik. Destek olan ve ilgi gösteren herkese Havacılar olarak teşekkür ediyor ve afetzede vatandaşlarımıza sabırlar diliyoruz. Allah tekrarından korusun ülkemizi”. Kaynak : İHA

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