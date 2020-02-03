Esed'in askerlerine ağır darbe!

Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği hain saldırıda 5 asker ve 3 sivil personelimiz şehit oldu. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır' ifadelerini kullandı.



'76 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'



Akar, 54 rejim hedefinin ateş altına alındığını belirterek, 'Çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir' dedi.



İdlib'de her türlü tedbirin alındığını dile getiren Akar, 'TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz yerine getirmektedir' ifadelerini kullandı.



5'İ ASKER OLMAK ÜZERE 8 KİŞİ ŞEHİT OLDU



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, 'Bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve 3'ü sivil, 5'i asker 8 kişi şehit oldu. Şuanda bizde bu noktada gerek hava gerek karada yoğun bir şekilde gereken bedeli ödetiyoruz. Ödetmeye de devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

