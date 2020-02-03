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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD’nin (Filistin ile ilgili) açıkladığı belge barış değil, ilhak planıdır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına ilişkin, "ABD’nin (Filistin ile ilgili) açıkladığı belge barış değil, ilhak planıdır" dedi.

Siyaset / 03 Şubat 2020 Pazartesi 12:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD’nin (Filistin ile ilgili) açıkladığı belge barış değil, ilhak planıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşeceği dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantıda yaptığı konuşmada, "ABD’nin (Filistin ile ilgili) açıkladığı belge barış değil, ilhak planıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Önümüzdeki plan İsrail’in maksimalist taleplerinin ABD’nin ağzından dikte edildiği bir satış belgesidir" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah da ümmet de affetmez. İki dünyada hesap veremezler" dedi.

İslam İşbirliği TeşkilatıMevlüt ÇavuşoğluDışişleri BakanlarıDışişleri BakanıDonald Trump

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