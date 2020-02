Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de rejim saldırısında 8 şehit verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti.



Erdoğan, görüşmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.



'1 MİLYONA YAKIN İNSAN SINIRIMIZA DOĞRU YÜRÜYOR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İdlib'de rejimin düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalar yaptı.



Erdoğan şunları söyledi: ''İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik. Öyle ki rejimin Rusya'nın da görmezliği ile... Ki İdlib 3-4 milyonun yaşadığı bir yer. Ve 1 milyona yakın insan bizim sınırlarımıza doğru yürüyor. Zaten şu an bizde 4 milyona yakın Suriyeli var. Biz bunları ülkemizde misafir ediyoruz. Artık yavaş yavaş kendileri bir yerlere yerleşmeye başladı. Bu gelecek olan 1 milyon insanı nerelere yerleştireceğiz.



Çok kısa bir süre önce bir deprem geçirdik. Bu depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Fakat 10 bini aşkın ağır hasarlı bina var. Biz bu binaları süratla inşa edeceğiz. Bir taraftan da mülteciler ülkemize geliyor. Artık bunları kabullenmekte zorlanıyoruz. Ve bunları kendi yerlerinde Suriye'de nasıl iskan ederiz çalışmasını yapıyoruz. Suriye içine 30-40 km uzaklığında bir briket ev yapıyoruz. Ve yerleştireceğiz.



Rejim güçlerinin saldırısında ise 5 asker 3 sivil şehit oldu. Gereken bedelleri ödetmeye devam edeceğiz'' açıklamasını yaptı.



''KIRIM İLHAKINI TANIMIYORUZ''



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında öne çıkan diğer mesajlar ise şöyle:



'Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çiziyorum. Ülkenin doğusundaki durumun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğündeki sorunun en kısa zamanda çözülmesini umuyoruz. Elimizden gelen katkıyı vermeyi sürdüreceğiz. İkili görüşmemizde gerek siyasi gerek askeri kültür gibi bütün bu alanlarda görüşmemiz verimli geçti. Az önce ticaret bakanlarımız tarafından imzalanan mutakbakat kapsamında taleplerimizi ilettik. Serbest ticaret anlaşmamızı ise bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Savunma işbirliğimizi ortak üretim ve üçüncü ülkelere üretim yapmak kapsamında ileri aşamalara taşıdık. FETÖ ve terör örgütü gibi konuları da ele aldık. Güvenlik işbirliğimizi güçlendirmek yönündeki görüşlerde hemfikir olduğumuzu gördük. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey bir yol haritası teşkil ediyor. Ukrayna pek çok soydaşlarımıza ev sahipliği yapıyor. Bu soydaşlarımızın ihtiyaçları için gereken yardımları yapacağız. Kırım Tatarların da durumunu yakındna takip ediyoruz. Tutukluların değişimine gelince, bana Ukrayna vatandaşlarının evlerine dönmesi dememiz daha doğru olacak. Söz konusu değişim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bence bu görevi başarıyla yürütüyoruz. Değişim iki yönlü gerçekleşiyor. Hem üçlü diyalog grubunun görüşmeleri altında devam eden bir diyalog. Liste çok uzun ancak biz bu listenin ilk kısmına odaklanacağız. Rusya ile doğrudan gerçekleştirdiğimiz müzakerelerle ilgili bir süreç de başladı. En yakın zamanda bu konuyla ilgili bir tarih alacağımıza inanıyorum. Konuştuğumuz tutsakların çoğu Kırım Tatarı. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu çerçevede çalışmaları sürdürelim.'



''Özellikle şu an Kırım'da bulunan vatandaşlarla ilgili Türkiye bu konuda nasıl yardımcı olabilir'' şeklinde soruya Erdoğan, ''Alt ve üst yapısı ile konutlar yapma kararı verdik. Hazine ve Maliye Bakanıma heyetler arası toplantıda durumu ilettim Ve birlikte muhattapları ile hareket edecekler. Süratla bu inşaatları sizlerle birlikte bitirecekler. Ve böylece sefaletten bu insanların kurtulmasına sizler başkan olarak yardımcı olmuş olacağız'' yanıtı verdi.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise aynı soruyu ''Tutukluların değişimine gelince, bana Ukrayna vatandaşlarının evlerine dönmesi dememiz daha doğru olacak. Söz konusu değişim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bence bu görevi başarıyla yürütüyoruz. Değişim iki yönlü gerçekleşiyor. Hem üçlü diyalog grubunun görüşmeleri altında devam eden bir diyalog. Liste çok uzun ancak biz bu listenin ilk kısmına odaklanacağız. Rusya ile doğrudan gerçekleştirdiğimiz müzakerelerle ilgili bir süreç de başladı'' şeklinde yanıtladı.



''FETÖ terör örgütünün ise Ukrayna'da okullar mevcut. Bu okulların kapatılması konusunda Zelenskiy bir adım atacak mı?'' şeklindeki soruya ise Zelenskiy, ''Eğitim kurumları arkasında saklanan örgütlerin faaliyetleriyle ilgili Sayın Erdoğan'la görüşme yaptık. Bildiğim kadarıyla bu konu Ukrayna Türkiye ilişkilerinde uzun süredir gündemde. Bugün Sayın Erdoğan'dan bilgileri aldım ve iç servis başkanımıza bu isimleri ilettim'' açıklamasını yaptı.