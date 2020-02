Cumhurbaşkanı Erdoğan: 46 rejim hedefi 122 fırtına obüsü, 100 havan mühimmatı ile vuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.



Toplantının başında İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırıyı değerlendiren Erdoğan, “Türkiye daha önceki saldırlar gibi bu saldırının cevabını da misliyle vermiş durumda, vermeye de devam ediyor. Çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle, gerek havadan F-16'larımızla belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Ülkemizin milletimiz, İdlipli kardeşlerimizin güvenliğini temin için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tür alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar, büyük hata yaptıklarını anlayacaklardır. Şehitlerimize Rabbimden rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



Ukrayna Türkiye arasında işleyen stratejik konsey mekanizması çerçevesinde bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, “Heyetimde ilgili bakanlarımızın yanı sıra milletvekillerimiz bulunuyor. Savunma bakanımıza ‘bu gelişmeler sebebiyle Ankara'da kalın süreci burada yönetin' dedik. Ukrayna Devlet Başkanı Volodımır Zelenskiy ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceğiz. İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. Muhtelif alanlarda yeni anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizin ahdi zeminini de güçlendireceğiz. Turizm rakamlarında her sene rekorlar kırıyoruz. 2019 yılında ülkemize gelen Ukraynalı turist sayısı 1.5 milyonu buldu. İkili ticaret hacmimiz 5 milyar dolar seviyesini yakalamış vaziyette. 2019 Ukrayna ihracatımızda yüzde 30 artış yaşandı. Ocak ayı rakamları hem Ukrayna hem diğer ülkelerle ihracatımızın yükseliş trendini sürdürdüğünü gösteriyor. Ülkemiz karşılaştığı onca badireye rağmen ihracatçılarımızın gayretiyle dış ticarette destan yazmaya devam ediyor. Sayın Zelenskiy ile ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkeleremiz arasında serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyoruz. Stratejik ortağımız olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü her platformda savuna geldik. Bundan sonra da savunacağız Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Ülkenin doğusundaki duruma barışçıl yöntemlerle çözümüne yönelik gayretleri destekliyoruz” şeklinde konuştu.



Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunun da Kırım Tatarları'nın oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, “Kırım Türklerinin durumunu ve sıkıntılarını yakından takip ediyoruz. Kırım liderliği ve Ukrayna makamları ile bu konuları sık sık ele alıyoruz. Kırım'daki kardeşlerimizin durumu Kiyev'de yapacağımız görüşmelerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Ziyaretimizin hayırlı sonuçlar doğurmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.



Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İdlib'de yeni bir operasyon olacak mı” sorusuna şöyle yanıt verdi:



“Şu anda zaten harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında. İlk belirlemelere göre de 30-35 civarında karşı taraftan Suriyeli bu ekibin içerisinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Noktayı koymak yok aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da ‘burada muhatabımız siz değilsiniz tamamiyle rejimdir. Bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın' dedik. Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F16'larımız fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazideler. Milli İstihbarat Teşkilatımızın belirlediği noktaları tamamen atış altında tutuyoruz”



Erdoğan İdlib'te yaşanan saldırı ile ilgili Rusya ile bir görüşme olup olmadığının sorulması üzerine, “Bu konu ile ilgili olarak tabii Dışişleri Bakanımız olsun, Milli İstihbara Teşkilatı başkanımız olsun, Savunma Bakanımız olsun muhatapları ile onlar da görüşme kanallarını aralıyorlar. Dışişleri bakanımız zaten dün bir görüşme yapmıştı. Bu arada çok daha önemlisi bu süreçte eğer istediğimiz neticeyi alamazsak ben de muhatabımla görüşmek suretiyle burada artık işin ciddiyetini kendilerine ifade edeceğiz. Ancak arazide gerek Rus, gerekse bizim generallerimiz var. Bu generallerimiz sık sık görüşüyorlar. Bu görüşmelere dayalı olarak da operasyonlarımızı sürdüreceğiz” açıklamalarında bulundu.



ABD tarafından açıklanan “yüzyılın anlaşması” planı ile ilgili soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



“Bu planla ilgili biliyorsunuz gerek Cuma günü, gerek daha önce yaptığım açıklamalarda bunun bir işgal planı oldu, bunun bir barış planı olmadığını açıklamıştık. Ben bu yapılan açıklamadan öte buradan bizim çıkardığımız bazı başlıklar var ki önem arz ediyor. Bunlardan bir tanesi metinde Filistin tarafı şeklideki ifadelerin hepsi birer aldatmacadır. Metnin içerisinde mesela ‘Filistin tarafı Yahudi yerleşimlerinin İsrail sınırlarında kaldığını kabul etmeli' diyor. Yüzyılın anlaşmasını kabul ettiği takdirde bağımsız Filistin devleti kurulması diyor ki bu da yalan. Hamas silahlarının toplanılarak Gazze'nin silahsızlandırılması diyor. Hamas silahlarını verecek İsrail'in silahları ne olacak, İsrail'in nükleer silahı ne olacak. Böyle bir şey olabilir mi. Bunların hepsi orada bir yerde topraklarında direniş mücadelesi veren insanlar. Ben de dün Hamas lideri ile İstanbul'da görüşmemi yaptım. Diğerleri PKK ile PYD ile Amerika'da Rusya'da her yerde görüşüyorlar, biz kendi topraklarının kurtuluşu için mücadele verenlerle görüşme yapmayacağız . Yaptığımız zaman beyler rahatsız olacak. Böyle şey olamaz. Yüzyılın anlaşması 80 sayfadan oluşuyor. ‘Birleşik Kudüs İsrail devletinin başkentidir.' Böyle bir başlık da atmışlar. Yurt dışında yaşayan Filistinlileri dönüşü engelleniyor. En büyük felaket bu. Şu anda Filistin dışında ne kadar Filistinli varsa onar oraya gidemeyecekler. Bu rakam 5-6 milyon. Bir cinayet, bir felaket ayrıca var. Barış süreci için yol haritası hazırlanarak ortak komite oluşturulması. Bağımsız Filistin devletinde projeler için 50 milyar dolar temini yalan. Yıllarca bunu hepsini söylemişlerdir. Filistinlilerin hakları olanları vermemişlerdir. Toplanan vergilerden onlara verilmesi gereken paraları dahi vermemişlerdir. Gazze'nin elektriğini suyunu her şeyini kesmişlerdir. Zulmün sınırı olur mu. ‘İslam dünyasını İsrail'i devlet olarak tanıması'. Emir buyurdunuz efendim tabi yaparız. ‘Arap ülkeleri ile İsrail arasında ilişkilerin düzeltilmesi için çalışılması. Bunun cevabını her ne kadar sürpriz de olsa Arap Ligi toplantısında güzel bir cevap verdiler. Bu cevap için de biz Arap Liginin bu ferasetinin devamını temenni ederiz. Tablo şu anda bu durumda. Netenyahu'nun Trump ile yan yana yapmış olduğu basın toplantısı manidardır. Seçim kaybetmiş, geçici olarak işin başında bulunan bir kişi ile Trump'un bir araya gelmesi, orada 3 tane Arap ülkesi büyükelçisinin bulunarak alkış tutması zilletin bir ifadesidir.” Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonunda İdlib'de yürütülen operasyonlarda 06.15 itibariyle 46 rejim hedefinin 122 fırtına obüsü ve 100 havan mühimmatı ile vurulduğu bilgisini paylaştı. Kaynak : İHA

