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Bahçeli'den İdlib'deki saldırıya tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'deki saldırıya tepki göstererek, ''TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir'' dedi.

Siyaset / 03 Şubat 2020 Pazartesi 13:23
Bahçeli'den İdlib'deki saldırıya tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya tepki gösterdi.

Bahçeli, ''TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Siyasi ve diplomatik girişimlerimizin yanı sıra askeri caydırıcılığımız da sonuna kadar kullanılarak İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir. İdlib mutabakatını bozan veya ihlal eden tarafın Türkiye olmadığı meydandadır"

ŞehitTürkiyeİdlib

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