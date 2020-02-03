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Araç sahiplerine iyi haber!

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenen 8 kuruşluk benzin zammı iptal edildi.

Ekonomi / 03 Şubat 2020 Pazartesi 21:39
Araç sahiplerine iyi haber!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugün açıklanan ve geceyarısı itibariyle benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş olarak yansıyacak zammın iptal edildiğini duyurdu. Sendikanın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda 'Bugün rafineri tarafından açıklanan 04/02/2020 tarihinde geçerli olacak olan 8 kuruşluk benzin zammı yine aynı kurum tarafından iptal edilmiştir. Bugünkü güncel pompa satış fiyatları geçerlidir' denildi. Kaynak : İHA

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